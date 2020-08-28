Cimnastikte monitör test iptal edildi

Cimnastik Federasyonu yönetim kurulu, Covid 19 vakalarında meydana gelen artış nedeniyle 2014 – 2015 doğumlu çocuklara yönelik olan ikinci monitör test taramasını iptal etme kararı aldı

KKTC Cimnastik Federasyonu yönetim kurulu, Covid 19 vakalarında meydana gelen artış nedeniyle ikinci monitör test taramasını iptal etme kararı aldı.

29 Ağustos Cumartesi günü yapılması planlanan testin iptal edilmesi ile ilgili olarak Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu şu açıklamayı yaptı:

“2014 – 2015 doğumlu çocuklarımıza 29 Ağustos’ta yapmayı planladığımız kulüpler arası ikinci monitör test taramasını, artan Covid 19 vakalarından dolayı iptal etmeyi kararlaştırdık.

Bu testi yaparken hedefimiz, çocuklarımızın gelişimini takip etmek ve yeteneklerini belirleyip tüm verileri kayıt altına alarak, cimnastik özelinde yetenekli çocukları belirlemekti.

Cimnastik branşına uygun olan çocuklarımızı belirledikten sonra diğer çocuklarımızın da kayıtlarını tutacağız. Bu çocuklarımız ileriki yaşlarda farklı bir branşa yöneldiklerinde bireysel verilerini de ilgili federasyonlarla paylaşacağız.

Çocuklarımızın seviyelerini yukarıya çekmeyi amaçlıyoruz. Bu nedenle de monitör testini kulüplerimiz kendi içinde yaparak tüm verileri bizlere iletecekler. Üçüncü monitör testini de şartlara göre yılsonu yaparak taramayı tamamlamış olacağız.”

