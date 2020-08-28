Acapulco’da Plaj Tenisi coşkusu yaşanacak

Acapulco Otelde yapılacak olan Plaj Tenisi Turnuvasında, ülkemiz basın ve spor camiasının önemli isimleri de yer alacaklar

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ve Girne Belediyesi Tenis Kulübünün düzenlediği Plaj Tenisi Turnuvası 29-30 Ağustos 2020 tarihlerinde Acapulco'da oynanacak.

Turnuva çift erkekler, çift kadınlar, karışık çiftler ve küçükler olmak üzere dört kategoride toplam 81 sporcu ile gerçekleştirilecek.

Turnuvada tenis camiasının başarılı tenisçilerinin yanında ülkemizin önemli isimleri de yer alacaklar. Tenis Federasyonu başkanı Hasan Gazioğlu da turnuvada oyuncu olarak yer alıyor. Gazioğlu çift erkeklerde ülkemizin başarılı haber spikerlerinden Aytuğ Türkkan ile çift erkekler kategorisinde mücadele edecek.

Yiğitcan Hekimoğlu ve antrenörü Celal Keleş atletizim pistlerine verdikleri kısa molayı turnuvada değerlendirecek. Hekimoğlu ve Keleş çift erkekler kategorisinde turnuvada yer alıyor. Ayni zamanda ülkemiz voleybolcularından Merve Çelebi, Hekimoğlu ile karışık çiftlerde turnuvada mücadele edecek.

Sezonun üçüncü ve son turnuvasının ana sponsorluğunu Uyusturucu ile Mücadele Komisyonu üstlenirken, Acapulco ve Meysu sponsor olarak organizasyona katkı koydular.



