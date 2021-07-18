Cimnastikte hedef, 20 kulüp ve 10 bin çocuk

KKTC Cimnastik Federasyonu 15. kulübünün de federasyona üye olmasının mutluluğunu yaşarken, federasyondan “Hedefimiz 20 kulüp ve 10 bin çocuğumuza ulaşmaktır. Bunu başarana kadar çalışmaya devam edeceğiz.” açıklaması yapıldı

KKTC Cimnastik Federasyonu 15. kulübünün de kurulması ile ülke sporuna hizmetini büyütmeye devam ediyor.

Kısıtlı bütçe imkânlarına rağmen gerçekleştirdiği faaliyetlerle dikkat çeken KKTC Cimnastik Federasyonu son olarak Uluslararası Kuzey Kıbrıs Kültür ve Spor Festivaline renk katarken, federasyondan, federasyonun hedefleri ile ilgili şu açıklama yapıldı:

KKTC Cimnastik Federasyonu 15. kulübünün de federasyona üye olmasının mutluluğunu yaşıyoruz.

Cimnastik ailesi olarak şu anda 3 bin çocuğumuza hizmet ederken tüm kulüplerimiz kira giderlerini de kendileri karşılayarak ülke sporuna hizmet etmeye çalışıyor. Buna rağmen KKTC Cimnastik Federasyonu olarak hedefimiz 20 kulüp ve 10 bin çocuğumuza ulaşmaktır. Bunu başarana kadar çalışmaya devam edeceğiz.

Bu arada ülke basınımızın büyük değer verdiği cimnastik sporumuz, Türkiye basınında da kendisine yer bulmaya başladı. KKTC Cimnastik Federasyonu olarak çalışmalarımız ve faaliyetlerimizin Türkiye basınında da fark edilerek çocuklarımızın sesinin duyurulmak istenmesi bizleri çok mutlu etti.”

