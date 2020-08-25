Güzelyurt’ta yarı final zamanı

Güzelyurt Darts Birliği'nin düzenlediği 2019-2020 Beşli TakımsalDarts Etkinliğinde normal sezon tamamlanırken, yarı final eşleşmeleri belirlendi

İsmet KARAOSMAN

Güzelyurt Darts Birliği'nin (GDB) düzenlediği 2019-2020 Beşli TakımsalDarts Etkinliğinde normal sezon tamamlandı.

Garanti Hellimleri Zümrütköy'ünliderliğini çok önceden garantilemesinin ardından yapılan son hafta maçlarında alınan sonuçlarından sonra,yarı finallerdeki eşleşmeler de belirlendi.

Son hafta sonuçlarında alınan sonuçlar ve ilk dört sıradaki takımların katılacağı yarı finallerde eşleşmeler aşağıdaki gibi oluştu:

Mevlevi SK - BinatlıYSK: 17-8, Erciyes Tesisatcılık- AlpcanTowers: 12 – 13, Yayla Av.At SK –Unlimited B/Elye : 25 - 0

1.Maç: Garanti Hellimleri Zümrütköy SK- Erciyes Tesisatcılık2.Maç: Yayla Av.At K - AlpcanTowers Sistem

Yarı final maçlarının ardından mağluplar üçüncülük maçı, galipler de şampiyonluk maçı yaparak, GDB Beşli TakımsalDartsEtkinliği'ni tamamlamış olacaklar.

