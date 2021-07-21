KKTC Cimnastik Federasyonu sporcuları Lefkoşa Atatürk Spor Kompleksindeki Göçmenköy Stadında düzenlenen Kuzey Kıbrıs Kültür ve Spor Festivaline katıldılar.

Cimnastikçiler gece ışıklar altında yapılan gösterilerde hünerlerini sergilediler. En zor hareketleri başarıyla yapan küçük cimnastikçiler, geceyi aydınlattılar. Antrenörleri eşliğinde hareketlerini yapan küçük cimnastikçiler gösterilerin sonunda izleyicilerden büyük alkış aldılar.



