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Cimnastikçiler 19 Mayıs coşkusu yaşayacak

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Cimnastikçiler 19 Mayıs coşkusu yaşayacak
KKTC Jimnastik Federasyonunda Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde yarışma düzenleyecek.
KKTC CimnastikFederasyonu, tüm olumsuzluklara rağmen faaliyetlerine ara vermeden devam ederken, 22 Mayıs Cumartesi günü artistik cimnastik kadın 2. etap minik – küçük müsabakası düzenleyecek.
Müsabakaya pandemi önlemleri çerçevesinde aileler alınmayacak. Takımlar ise sıra ile salona alınacaklar. Müsabakayı ise KKTC CimnastikFederasyonunun yeni yetiştirdiği hakemler gerçekleştirecek.
 
 
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