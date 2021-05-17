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Hentbol özlemi bitti

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Hentbol Federasyonu, erkekler Süper Ligi başlatırken, heyecan bugün kadınlar Süper Lig maçları ile devam edecek

Hentbol özlemi bitti
Hentbol Federasyonu, Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun müsabaka izni vermesinin ardından Süper Lig maçlarını başlattı.
1 Nisan’a verilen izin ile antrenmanlara başlayan takımlar ligin başlaması ile hentbol özlemini bitirdi.Hentbol, erkekler ve kadınlar Süper Lig maçları ile 2021 sezonuna merhaba derken, ilk maçlar erkekler Süper Lig’de oynandı. Bugün ise kadınlar Süper Lig maçları ile devam edecek.
KADINLAR SÜPER LİG PROGRAMI:
Hentbolda 2021 Kadınlar Süper Lig’i bugün oynanacak maçlarla başlayacak. Atatürk Spor Salonu’ndaki maç programı şöyle:
Saat 18.00: Ozanköy-Levent
Saat 19.45: Şahlan-DİGEM
(Foto: Ferah BARIŞSEV)
 
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