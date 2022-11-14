Masa Tenisi’nde Cumhuriyet Kupası Kezal ve Baran’ın

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, geçtiğimiz gün (12 Kasım Cumartesi) Cumhuriyet Kupası adı altında U19 Ferdi Klasman Turnuvası düzenledi.
Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, turnuvalarına her hafta olduğu gibi bu hafta da devam etti.
Federasyon, geçtiğimiz gün (12 Kasım Cumartesi günü) federasyon salonunda U19 Ferdi Klasman Turnuvası düzenledi. Sabah saat 10.00’da federasyon salonunda başlayan turnuvaya ilgi oldukça fazla olurken, dereceye girenler de belli oldu.
“Cumhuriyet Kupası” adı altında gerçekleşen turnuvanın erkekler kategorisinde Baran Kantara, kadınlar kategorisinde ise KezalAkçatepe ilk sırayı aldı.
Turnuva sonunda dereceye girenlere ödülleri verilirken, sıralama şu şekilde oluştu;
ERKEKLER
1. Baran Kantara (Akdeniz Spor Birliği)
2. Metehan Fahrioğlu (Bekiroğulları MTAYD)
3. Ali İleri (ARUCAD Anka Spor Derneği)
4. Baran Beyit (Bekiroğulları MTAYD)
KADINLAR
1. KezalAkçatepe (ARUCAD Anka Spor Derneği)
2. Özüm Özel (Girne Amerikan Üniversitesi)
3. Liva Çevik (Girne Amerikan Üniversitesi)
4. Ecem Önder (ARUCAD Anka Spor Derneği)
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