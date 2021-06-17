Cimnastik Federasyonu seminer düzenleyecek

Cimnastik Federasyonu, Bülent Gardiyanoğlu’nun sunumu ile tüm halka açık olacak olan “Kişisel Gelişim Farkındalık” semineri düzenleyecek

KKTC Cimnastik Federasyonu, Bülent Gardiyanoğlu’nun sunumu ile “Kişisel Gelişim Farkındalık” semineri düzenleyecek.

Kişisel Gelişim Farkındalık” semineri ile ilgili olarak KKTC Cimnastik Federasyonundan şu açıklama yapıldı:

“Çocuklarımızın sportif başarılarını artırabilmek için KKTC Cimnastik Federasyonu tarafından kişisel gelişim ve motivasyon eğitimi verilecek.

Bu sayede, sporcu – antrenör – veli üçgeninde yapılması ve yapılmaması gereken davranışları yönlendirmek ayrıca çocuklarımızın ulusal/uluslararası platformda sportif alanda daha başarılı olabilmelerini hedeflemekteyiz. Bülent Gardiyanoğlu tarafından verilecek olan ücretsiz ve katılımın sınırsız olacağı seminere tüm halkımız davetlidir.

Seminere katılım linki (Zoom platformu kullanılacaktır) federasyonumuzun sayfasından 18 Haziran 2021 tarihinde saat 19.00’da verilecek. Seminerimiz ise saat 19.30’da başlayacaktır.”

