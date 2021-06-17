Manavoğlu, Sertoğlu ve ekibine başarılar diledi

Mehmet Manavoğlu ve beraberindeki heyet, Hasan Sertoğlu ile görüşürken, Mehmet Manavoğlu “Hasan Sertoğlu ve ekibine başarılar diledik. Sporun önündeki ambargoların kaldırılması için çalışmaya ve bu çabayı ortaya koyan herkese destek olmaya devam edeceğiz.” açıklamasını yaptı

Halkın Partisi (HP) Lefkoşa İlçe başkanı ve Küçük Kaymaklı yöneticisi Mehmet Manavoğlu ve beraberindeki heyetKıbrıs Türk Futbol Federasyonunu ziyaret ederek yeniden başkan seçilen Hasan Sertoğlu ile görüştü.

Halkın Partisi Girne milletvekili Erek Çağatay’ın da yer aldığı ziyaret ile ilgili olarak Mehmet Manavoğlu şu açıklamayı yaptı:

“Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanlığına yeniden seçilen Sn. Hasan Sertoğlu'nu ziyaret ederek tebrik ettik. Yeni dönemde kendisine ve ekibine başarılar diledik.

Gençlerimize uygulanan haksız ambargolardan kaynaklanan zorlukları şüphesiz ki pandemi koşulları daha da ağırlaştırmıştır. Fırsat verildiğinde gençlerimizin dünyayla yarışabilecek kabiliyette olduğunu her fırsatta tanıklık eden bizler sporun önündeki ambargoların kaldırılması için var gücümüzle çalışmaya ve bu çabayı ortaya koyan herkese, her dönemde destek olmaya devam edeceğiz.”

