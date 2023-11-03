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Cimnastik Federasyonu, başarılı sporcularını ödüllendirdi

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Cimnastik Federasyonu, başarılı sporcularını ödüllendirdi
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KKTC Cimnastik Federasyonu yönetimi, başkan Hasan Sapsızoğlu’nun katılımıyla İstanbul’da düzenlenen Artistik Cimnastik Minik Kızlar Müsabakasında başarılı sonuçlar alan sporcularını ödüllendirdi.
Başkan Hasan Sapsızoğlu ödül töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi:
“İstanbul’da düzenlenen Artistik Cimnastik Minik Kızlar Müsabakasında başarılı sonuçlar alarak bizleri gururlandıran çocuklarımızı mutlu ve motive etmek için kendilerine plâket, madalya ve kupa takdiminde bulunduk.
Bizlere bu mutluluğu yaşatan başta çocuklarımızı kutlar, antrenörlerime, ailelerimize, emeği geçen ve destek olan herkese çok teşekkür ederiz.”

 
 
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