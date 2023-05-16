Cimnastiğe yeni antrenörler kazandırılacak

KKTC Cimnastik Federasyonunun 200 antrenöre ve 10 bin çocuğa hedeflerine ulaşmak için çalışmaları devam ediyor.

Bu hedefler doğrultusunda düzenlenen antrenörlük kursunun 2. etabı başlarken, KKTC Cimnastik Federasyonundan konu ile ilgili şu açıklama yapıldı:

“KKTC Cimnastik Federasyonu olarak hedefimiz olan 10 bin çocuk için çalışmalarımız devam ediyor.

10 bin çocuğumuza ulaşabilmek için 200 antrenör hedefiyle düzenlemiş olduğumuz 1. Kademe Artistik Cimnastik Yardımcı Antrenörlük Kursumuzun 1. etap teorik kısmını 27 yeni eğitmenimiz başarılı bir şekilde tamamladı.

1. Kademe Artistik Cimnastik Yardımcı Antrenörlük Kursumuzun 2. etap uygulamalı derslerine de başladık.

Kursumuza katılan tüm eğitmenlerimize başarılar diler, emeği geçen tüm antrenörlerimize teşekkür ederiz.”

