GG ve MSA final kapısını araladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Zehie Helin Reessur Kadınlar Kıbrıs Kupası'nda yarı final ilk maçları oynandı.

Dün oynanan yarı final ilk maçları sonucunda rakiplerini farklı mağlup eden China B. Gençlik Gücü ile Dems Const. Mağusa S.A takımları final kapısını araladılar.

China B. Gençlik Gücü – Yonpaş Dumlupınar 9 – 0

Dems Const. Mağusa S.A – Vadili: 6 – 0

