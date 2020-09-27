Championship League gollü başladı

Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu (LTTFF) tarafından organize edilen liglerde heyecan dün başladı.
Redwin Championship League dün oynanan maçlarla başladı. Ligde ilk haftasında 5maç oynandı. Gollü başlayan ligde 18 golün atıldığı Kasımpaşa – Gençlik Gücü maçını Kasımpaşa 17-1 kazandı.
Redwin Championship League’de ilk haftadaalınan sonuçlar şöyle:
Göksun – Pekün: 4-2
Baf – Kahramanmaraş: 1-1
Kasımpaşa – Gençlik Gücü: 17-1
Kayseri – Doğan Türk Birliği: 5-2
Yavruvatan – Birlikspor: 8-0
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