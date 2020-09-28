Aracında darp edilen taksici kaçarken kaza yaptı

Lefkoşa’da, dün sabahın ilk saatlerinde bir taksici aracı içinde 3 kişi tarafından darp edilirken, olay yerinden kaçmaya çalışan taksici şuurunu kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak Chicken Planet isimli iş yerini çevreleyen korkuluklara akabinde ise elektrik direğine çarpıp durdu



Murat ASLAN

Lefkoşa’da, dün sabahın ilk saatlerinde bir taksici 3 kişi tarafından darp edildi. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün sabah saat 01:30 sıralarında, Lefkoşa’da Atatürk Caddesi üzerinde 29 yaşındaki S.D., 21 yaşındaki Ö.Y. ve 28 yaşındaki E.Ö.D., aralarında çıkan tartışma sonucu, kullanımındaki ticari taksi içerisinde oturmakta olan Mehmet BAŞÇOBAN’ı darp ederek adı edilenin burun kemiğinin kırılmasına sebep oldular.

Olayın ardından ticari taksi sürücüsü olay yerinden kaçmak için hareket edip kısa bir müddet gittikten sonra yolun solundan çıkarak Chicken Planet isimli iş yerini çevreleyen korkuluklara akabinde ise elektrik direğine çarpıp durmuştur yaralanan araç sürücüsü ambulans ile hastaneye kaldırıldı ve ilk yardım tedavisine müteakip müşahede altına alındı.

Olayın hemen ardından Lefkoşa Polis Müdürlüğü Trafik Tahkikat Amiri Mehmet Özatılgan ve Adli Şube Kol Sorumlusu Cemali Azimkar olay yerine gelerek bizzat tahkikatı yürüttüler. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmekte.

