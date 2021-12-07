Gümüş At’tan başarılı temsiliyet

Gümüş At Satranç Derneği’nin 4 satrançcısı, 2022 KKTC Yaş Birinciliği sonucunda Milli Takıma seçilerek ülkeyi temsil etmeye hak kazandılar

Satranç Federasyonu tarafından organize edilen 2022 KKTC Yaş Birinciliği 3 – 5 Aralık 2021 tarihleri arasında Salamis Otel'de gerçekleşti.

Gümüş At Satranç Derneği, 2022 KKTC Yaş Birinciliğinde Girne’yi başarıyla temsil ederken, dernekten birincilikle ilgili şu açıklama yapıldı:

“Gümüş At Satranç Derneği bu turnuvaya 6 oyuncuyla gidip 1 şampiyonluk, 1 ikincilik, bir üçüncülük, bir dördüncülük ve bir 5. ile eş puanla dördüncülükle döndü.

Böylelikle ekibimizden 6 oyuncumuzdan 4'ü Milli Takıma seçilerek ülkemizi temsil etmeye hak kazanmıştır. 15 Yaşaltı Kızlarda Nehir Aslantürk grubunda 4. seri başı olmasına rağmen 3 maçta 2.5 puan alarak şampiyon olmuştur.

18 Yaşaltı Kızlarda 5 maçta 3.5 puan toplayan Beren Yasan 4. seribaşı olarak başladığı turnuvayı 2. olarak tamamlamıştır. 11 Yaşaltı Kızlarda 5. seribaşı olan Masal Oğuz da ikinci ile eş puanla turnuvayı 3. olarak bitirmiştir. 12 Yaşaltı Genel Kategoride mücadele eden Adem Mertgöz de 5 maçta 2.5 puan alarak 4. olup Milli Takıma gimeyi başardı.

16 Yaşaltı Genel Kategoride yarışan Adil Ergüler de 5 maçta 2.5 puan toplayarak 5. ile eş puanlı olarak turnuvayı 6. sırada tamamladı. 14 Yaşaltı Genel Kategoride mücadele eden Utku Aslantürk de iyi mücadele edip turnuvayı 9. sırada tamamladı.