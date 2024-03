Büyükelçi’den destek talep edildi

Kıbrıs Türk At Yarışları Derneği Başkanı Bahir Çetinkaya, Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nu ziyaret etti

Ülkemizde gelişmekte olan at yarışları ile ilgili çalışmalar yürüten Kıbrıs Türk At Yarışları Derneği yetkilileri yaşadıkları sıkıntıların çözümü için Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nu ziyaret etti Başkan Bahir Çetinkaya at yarışlarının yapıldığı parkurun güvenlik bariyerlerinin acil olarak yapılması gerektiğine dikkat çekerek, bu konuda Büyükelçi Feyzioğlu’ndan destek istedi. Kıbrıs Türk At Yarışları Derneği Başkanı Bahir Çetinkaya, Büyükelçi Feyzioğlu’na teşekkür ederek, camia ile ilgili geniş çaplı bilgiler verdi. Çetinkaya ayrıca Büyükelçi’yi at yarışlarına da davet etti. Başkan Çetinkaya, “Sayın Büyükelçi’nin yarışlarımıza gelip yerinde seyretmesi ve kupa takdimi yapması bizi onurlandırır” ifadelerine yer verdi. Büyükelçi Feyzioğlu, KKTC’nin her alanda gelişmesi için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, bu çerçevede Kıbrıs Türk At Yarışları Derneği’nin de ihtiyaç duyduğu noktalar için neler yapılabileceğinin ele alınacağını kaydetti. Görüşmenin sonunda Başkan Çetinkaya, Büyükelçi Feyzioğlu’na anı plaketi takdim etti. Bugün gerçekleşen görüşmede, özgün bir branş olan At Yarışlarının organize edildiği Kıbrıs Türk At Yarışları Derneği’nin Başkan’ı Bahir Çetinkaya, görüşmeden olumlu geri dönütler aldıklarını söyledi.