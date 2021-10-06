Burcu: Bilardo Mehmetçik’te gelişti

Aşkın Burcu “Mehmetçik’te bilardo bir başka güzeldir. Bilardo Mehmetçik’te yaygınlaşıp gelişti. Mehmetçik, iki takımla Bilardo Liginde temsil ediliyor.” açıklamasını yaptı

Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu’nun her yıl 8 etap üzerinden gerçekleştirdiği KKTC Bilardo Şampiyonası’nın 2. etabı olan Mehmetçik Yaz Turnuvası tamamlandı.

Mehmetçik Yaz Turnuvasının ödül töreninde açılış konuşması yapan Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu (KKBF) Başkanı Aşkın Burcu: Organizasyonun 5. kez gerçekleşmesi için maddi ve manevi katkılar sağlayan ve büyük bir dayanışma sergileyen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. ,

Konuşmasında ‘Mehmetçik’te bilardo bir başka güzel’ diyen Burcu, 5.si düzenlenen organizasyonun Çelebi Garden Hotel’in ev sahipliğinde yılın en keyifli organizasyonu olmakla birlikte, bilardo sporunun Mehmetçik bölgesinde yaygınlaşması ve gelişmesine de önemli katkılar koyduğunu belirtti.

Burcu; ’Bunun en güzel kanıtı, Mehmetçik Türk Çiftçiler Birliği ve Mehmetçik Avcılık Atıcılık Birliği olmak üzere iki takım olarak Bilardo Liginde mücadele eden bölge gençliğinin her geçen sene daha fazla derece elde etmesidir.’ dedi.

