banner583
Baflılar kenetlendi
Baflılar kenetlendi
39 0
Engeller yine Akova'da aşılacak
Engeller yine Akova'da aşılacak
29 0
 
Oymacı’dan kansere karşı beslenme önerileri
Oymacı’dan kansere karşı beslenme önerileri
37 0
“Biraz daha duyarlı olalım”
“Biraz daha duyarlı olalım”
34 0
46 0
Doğan son anda güldü
Doğan son anda güldü
33 0
Tünel rekorla kapandı
Tünel rekorla kapandı
21 0
banner661

Burcu: Bilardo Mehmetçik’te gelişti

banner476

Aşkın Burcu “Mehmetçik’te bilardo bir başka güzeldir. Bilardo Mehmetçik’te yaygınlaşıp gelişti. Mehmetçik, iki takımla Bilardo Liginde temsil ediliyor.” açıklamasını yaptı

banner714
Burcu: Bilardo Mehmetçik’te gelişti
Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu’nun her yıl 8 etap üzerinden gerçekleştirdiği KKTC Bilardo Şampiyonası’nın 2. etabı olan Mehmetçik Yaz Turnuvası tamamlandı.
Mehmetçik Yaz Turnuvasının ödül töreninde açılış konuşması yapan Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu (KKBF) Başkanı Aşkın Burcu: Organizasyonun 5. kez gerçekleşmesi için maddi ve manevi katkılar sağlayan ve büyük bir dayanışma sergileyen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. ,
Konuşmasında ‘Mehmetçik’te bilardo bir başka güzel’ diyen Burcu, 5.si düzenlenen organizasyonun Çelebi Garden Hotel’in ev sahipliğinde yılın en keyifli organizasyonu olmakla birlikte, bilardo sporunun Mehmetçik bölgesinde yaygınlaşması ve gelişmesine de önemli katkılar koyduğunu belirtti.
Burcu; ’Bunun en güzel kanıtı, Mehmetçik Türk Çiftçiler Birliği ve Mehmetçik Avcılık Atıcılık Birliği olmak üzere iki takım olarak Bilardo Liginde mücadele eden bölge gençliğinin her geçen sene daha fazla derece elde etmesidir.’ dedi.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.