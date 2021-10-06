Satrançta bölge birincileri belli oldu

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu tarafından organize edilen 2021 KKTC Bölge Birincilikleri sona erdi.
27 Eylül – 3 Ekim 2021 tarihleri arasında 5 bölgede eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Bölge Birinciliklerinde dereceler şöyle oluştu:
Mağusa Bölge Birinciliği:
1. Ali Doğan Nay
2. Ali Karakuş
3. Ufuk Tarman
Lefkoşa Bölge Birinciliği:
1. Ahmet Paşa
2. Mücahit Sazlık
3. Necat Yazman
Girne Bölge Birinciliği:
1. Atilla Deva
2. İbrahim Genç
3. Kadir Efe Ermemiş
Yenierenköy Bölge Birinciliği:
1. Özcan Fırat
2. Feridun Emin
3. İsmet Alnur
Güzelyurt Bölge Birinciliği
1. Bartu Bahar
2. Emre Şeb
3. Halil İbrahim Kara
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.