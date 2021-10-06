Satrançta bölge birincileri belli oldu

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu tarafından organize edilen 2021 KKTC Bölge Birincilikleri sona erdi.

27 Eylül – 3 Ekim 2021 tarihleri arasında 5 bölgede eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Bölge Birinciliklerinde dereceler şöyle oluştu:

Mağusa Bölge Birinciliği:

1. Ali Doğan Nay

2. Ali Karakuş

3. Ufuk Tarman

Lefkoşa Bölge Birinciliği:

1. Ahmet Paşa

2. Mücahit Sazlık

3. Necat Yazman

Girne Bölge Birinciliği:

1. Atilla Deva

2. İbrahim Genç

3. Kadir Efe Ermemiş

Yenierenköy Bölge Birinciliği:

1. Özcan Fırat

2. Feridun Emin

3. İsmet Alnur

Güzelyurt Bölge Birinciliği

1. Bartu Bahar

2. Emre Şeb

3. Halil İbrahim Kara

