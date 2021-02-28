Bu kadar acemi bir futbol asla kabul edilemez”

Ertuğruloğlu’ndan Fenerbahçe yorumu: “Böyle bir kadroyla sahada bu kadar acemi, beceriksiz, ne olduğu belli olmayan bir futbol asla kabul edilemez. Bunun mazareti de yoktur"

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüşmenin sonunda söz, fanatik taraftarı ve kongre üyesi olduğu Fenerbahçe spor kulübü futbol takımının durumuna geldi. Pandemi nedeniyle biri yılı aşkın bir süredir İstanbul'a gidemediği için Fenerbahçe'nin maçlarını canlı göremese de kulübün bugünkü halinden memnun değil.

"Maalesef istikrarlı bir gidişat sağlayamıyoruz. Böyle bir kadroyla sahada bu kadar acemi, beceriksiz, ne olduğu belli olmayan bir futbol asla kabul edilemez. Bunun mazareti de yoktur" Takımın bugünkü durumdan dolayı çok kızgın olan ve milyonlarca Fener taraftarına bunu yapmaya kimsenin hakkı olmadığını söyleyen Ertuğruloğlu, Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray’a gönderme yapamadan da edemedi: "Şampiyon olmak için Galatasaray gibi 14 sene bekleme tahammüllümüz yok" Üyelik koşullarının farklı olduğu 2002'de Fenerbahçe kulübü kongre üyesi olabilmek yani seçimlerde oy hakkı sahibi olabilmek için Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı alan Ertuğruloğlu, seçimle gelinen bir makamda 20 sene oturmayı doğru bulmadığından, tanışıp görüştüğü Aziz Yıldırım yerine Ali Koç'a oy verdiğini de itiraf etmekten çekinmiyor. "Aziz Yıldırım 20 sene başkanlık yaptı. Kulübe çok faydaları da oldu ama bunun bedeli de oldu. O yüzden değişim adına oyumu Ali Koç'a verdim. Pişman da değilim"