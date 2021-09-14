Boksta, Cumhuriyet Bayramı özel müsabakası düzenlenecek

KKTC Boks Federasyonu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına özel olarak müsabaka düzenleyecek.

KKTC Boks Federasyonundan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramıözel müsabakasına yönelik yapılan açıklama şöyle

“29 Ekim Cumhuriyet Bayramı özel müsabakası 31 Ekim Pazar günü Mağusa bölgesinde yapılacak.

Müsabakanın tam saat ve yeri belli olunca facebook sayfamızdan paylaşılacak. Sporcularımız ve antrenörlerimizin müsabakaya daha verimli hazırlanabilmesi açısından şimdiden duyurumuzu yapıyoruz. Katılacak olan tüm sporculara şimdiden başarılar diliyoruz.

Detaylı bilgi için ise 0548 864 03 02 numaralı telefondan MHK Baş Hakem Serdar Özkan’danbilgi alınabilir.”

