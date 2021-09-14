Maraş,Spor Dairesine tepkili

Maraş başkanı Hasan Oy, Maraş Stadında seyirci tuvaletlerinin dahi olmadığını açıklarken, sorunları gidermeyen Spor Dairesi Müdürü Fuat Tek’e tepki gösterdi

AKSA Futbol Liglerinin başlamasına sayılı günler kala karşılaşmaların oynanacağı stadlardaki eksikliklerin giderilmesi için Spor Dairesinden katkı görmeyen kulüp yönetimleri, Spor Dairesine tepki gösteriyorlar.

Maraş Gençlik Spor Kulübü başkanı Hasan Oy, Maraş’ın kullanımında olan Necip Halil Kartal Stadında var olan sorunların çözümü konusunda söz veren Spor Dairesi Müdürü Fuat Tek tarafından sorunlarının çözülmemesineyönetim olarak sert tepki gösterdiklerini açıkladı. Yeni sezonun ilk maçında 19 Eylül Pazar günü Mağusa derbisinde Çanakkale ile karşılaşacak olan Maraş ev sahibi olacağı maça gelecek olan taraflı tarafsız seyircileri de ihtiyaçlarını giderebilecek yer olmadığından dolayı uyardı.

Hasan Oy’un tepki açıklamaları şöyle:

“Maraş Necip Halil Kartal Stadı 2015 yılında sentetik zemine dönüştürülmesine rağmen aradan geçen altı yılın sonunda sorunları bitmedi.

Stadta seyircilerin kullanacağı tuvaletlerin olmaması oldukça sıkıntı yaratıyor. Çok acilen çözüm üretilmesini bekliyoruz. Sahanın bakım ve onarımı kulüp tarafından yapılıyor. Kalan eksiklerin süratle tamamlanması içinde Spor Dairesi Müdürü Fuat Tek’e ziyaretyaptık. Çok acilen seyircilerin kullanımı için geçici olarak portatif tuvaletlerin yapılması, olmayan köşe bayrak direkleri, kale ağları ve yedek kulübesi oturakların değişmesi gerektiğini Fuat Tek’e anlattık. Eksiklerin giderilmesi noktasında Spor Dairesi Müdürü Fuat Tek stada gelerek yerinde incelemelerde bulundu. Buna rağmen sonuç alınamadı. Maraş Necip Halil Kartal stadında var olan sıkıntıların aşılması ve çözüme kavuşturulmasını bekliyoruz.

Lig maçları başlayacak ama yıllardır var olan ve elzem olarak çözülmesi gereken seyirci tuvaletlerinin yapımı konusunda söz veren ancak bugüne kadar sözünü tutmayan Spor Dairesi Müdürü Fuat Tek’e tepkiliyiz.”

Çok büyük sıkıntılar vardır. Sıkıntıların çözümlenmesi noktasında Spor Dairesi’nin devreye girmesi gerekmektedir. Bugüne kadar sonuç alamadık. Liglerin başlamasına az bir süre kala tuvaletlerin yapılmasıelzemdir.

Tuvaletlerin altyapı betonunu kendi imkanlarımızla döktürerek alt zemini hazırladık. Maçların oynanabilmesi için köşe direklerine ve kale ağlarına da ihtiyaç vardır. Mağusa Spor Dairesi bölge sorumlusuna konuyu aktardık. O da ellerinde malzemelerin olmadığınısöyledi. Tüm bölgelerdeki sahalarda var olan birçok sorungiderilmedi. Bu şartlarda Futbol Federasyonu lig maçlarını nasıl başlatacak, açıkçası çok merak ediyorum.”



