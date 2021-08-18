Boks Federasyonu, Asya’nın tedavisine katkı yaptı

KKTC Boks Federasyonu 8 Ağustos tarihinde gerçekleştirdiği KKTC Ferdi Boks Müsabakasından elde edilen tüm gelir olan 4,000TL’yi SMA Tip 1 hastası olan Asya bebeğin tedavisinebağışladı.

KKTC Boks Federasyonundan yapılan açıklamada“Çevremizdeki tüm duyarlı arkadaşlarımızıAsya bebeğin tedavisine destek olmaya davet ediyoruz. Bizimde bu çorbada ufakta olsa bir katkımız olduysa ne mutlu bizlere diyoruz.

Katkı koyan tüm sporcu, antrenör, görevli ve hakem arkadaşlarımızı tebrik eder verdikleri katkıdan dolayı teşekkür ederiz.” ifadeleri kullanıldı.



