banner583
Hazırlık maçlarıyla tempo yükseliyor
Hazırlık maçlarıyla tempo yükseliyor
42 0
Tam Kıvamında Aşure Yapmak İçin Bilmeniz Gerekenler
Tam Kıvamında Aşure Yapmak İçin Bilmeniz Gerekenler
58 0
 
Yollardaki çökmeler, sürücüleri endişelendiriyor
Yollardaki çökmeler, sürücüleri endişelendiriyor
16 0
“Böylesi ancak bizim ülkede olur”
“Böylesi ancak bizim ülkede olur”
71 0
Taygun'dan Sırbistan'dan çifte altın
Taygun'dan Sırbistan'dan çifte altın
30 0
Ağırdağ bölgesindeki yangında 30 dönümlük ormanlık alan kül oldu
Ağırdağ bölgesindeki yangında 30 dönümlük ormanlık alan kül oldu
37 0
Asgari ücret yine belirlenemedi
Asgari ücret yine belirlenemedi
19 0
banner661

Boks Federasyonu, Asya’nın tedavisine katkı yaptı

banner476

banner666
Boks Federasyonu, Asya’nın tedavisine katkı yaptı
KKTC Boks Federasyonu 8 Ağustos tarihinde gerçekleştirdiği KKTC Ferdi Boks Müsabakasından elde edilen tüm gelir olan 4,000TL’yi SMA Tip 1 hastası olan Asya bebeğin tedavisinebağışladı.
KKTC Boks Federasyonundan yapılan açıklamada“Çevremizdeki tüm duyarlı arkadaşlarımızıAsya bebeğin tedavisine destek olmaya davet ediyoruz. Bizimde bu çorbada ufakta olsa bir katkımız olduysa ne mutlu bizlere diyoruz.
Katkı koyan tüm sporcu, antrenör, görevli ve hakem arkadaşlarımızı tebrik eder verdikleri katkıdan dolayı teşekkür ederiz.” ifadeleri kullanıldı.
 
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.