Hazırlık maçlarıyla tempo yükseliyor

Futbolda takımların 2021 – 2022 sezonuna yönelik hazırlıkları devam ederken, hazırlık maçları ve anı maçları ile de takımlar eksikliklerini görüp, güçlerini deniyorlar.
AKSA Süper Lig ve Birinci Ligde mücadele edecek ekiplerin dün oynadığı hazırlık ve anı maçları sonuçları şöyle:
Cihangir – Gençlik Gücü:2-1
Binatlı – Bostancı Bağcıl: Yarıda kaldı
Göçmenköy – Değirmenlik: 0-2
Baf Ülkü Yurdu – Yenicami: 0-1
Esentepe – Yeniboğaziçi: 1-3
Mormenekşe – Çanakkale: 1-4
Düzkaya-Lefke: 3-3
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