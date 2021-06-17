Cimnastik Federasyonu, St Hilarion Kalesinde düzenleyeceği parkur müsabakası ile ilgili olarak yaptığı açıklamada “Dünyaya “Biz buradayız, biz de varız.” mesajı vermeyi hedeflemekteyiz.” ifadelerini kullandı

KKTC Cimnastik Federasyonu, 19 Haziran Cumartesi günü 17:00 – 19:00 saatleri arasında St Hilarion Kalesinde parkur müsabakası düzenleyecek.

Bireysel olarak parkur müsabakası yapan sporculara da açık olacak olan parkur müsabakası, BRT’den canlı yayınlanacak. Dans gösterilerinin de yer aldığı birçok etkinliğin yer alacağıi siyasilerin de davet edildiği parkur müsabakası ile ilgili olarak Cimnastik Federasyonundan şu açıklama yapıldı:

“Cimnastik Federasyonu olarak St Hilarion Kalesinde yapılması planlanan ancak Kıbrıslı Rumların girişimleri sonucunda Cercle / Kölsch konserinin ertelenmesine tepki göstermek için St Hilarion Kalesinde, kendi çocuklarımızla parkur müsabakası düzenleyeceğiz. Bu sayede dünyaya “Biz buradayız, biz de varız.” mesajı vermeyi hedeflemekteyiz.

Çocuk hakları, bütün çocuklar içindir. Doğum yerleri, konuştukları dil ne olursa olsun fark etmez. Hiçbir çocuğa ayrım yapılmaz. Sporun ve sanatın kültürler arası dostluk ve barışı güçlendirmede altın anahtar olarak kullanılması gerekmektedir.

