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Başbakanlık, sporcuların yanında

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Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, Başbakanlığın 2024 yılında spor alanında birçok organizasyona destek vereceğini söyledi ve Triatlon Federasyonunun katılacağı organizasyonlara da destek sözü verdi

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Başbakanlık, sporcuların yanında
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Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, Kıbrıs Türk Triatlon Federasyon ekibini kabul ederek, federasyonun 2024 yılında yapmayı hedefledikleri projeleri ile ilgili bilgi aldı.
Kabulde bir konuşma gerçekleştiren Cahitoğlu, Triatlon Federasyonunun faaliyetlerini takip ettiklerini özellikle altyapı ve okul sporları alanında yapılması düşünülen projelere destek vereceklerini belirtti.
Hüseyin Cahitoğlu, “Başbakanlık 2024 yılında spor alanında birçok başarılı organizasyonlara destek verme ve teşvik etme hedefindedir. Başbakanlığın Spor alanında başarıyı hedefleyen birçok çalışması vardır. Başbakanlık Kıbrıs Türk Triatlon Federasyonunun yeni sezonda katılacağı ulusal ve uluslararası organizasyonlarda elinden gelen tüm desteği vermeye çalışacaktır. Yeni sezonda Kıbrıs Türk Triatlon Federasyonuna başarılar dilerim” dedi.
Triatlon Federasyonu organizasyon komitesi başkanı Sertaç Bozatlı da kabulde, Federasyon organizasyon komitesi olarak 2024 yılı hedeflerinden ve Triatlon branşı ile ilgili projelerinden bahsederek, “Özelde Triatlon sporuna genelde ise ülke sporuna verdiği katkılar ve destekler için Başbakanımız Ünal Üstel’e ve Spordan sorumlu Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu’na teşekkür ederim” şeklinde konuştu.
 
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