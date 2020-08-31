Akova'da Çimendağ devri

İbrahim DALOĞLU
K-PET Birinci Lige katılamayan ve BTM Birinci Lige düşen Akova'da Şuayip Çelme başkanlığındaki yönetim kurulu yeni sezon hazırlıklarına başladı.
İlk icraat olarak takımın teknik adamı belirlendi.
Akova Kulübü sporcu sorumlusu Aziz Çelebiaziz'in büyük uğraşları sonucunda Akova, tecrübeli teknik adam Halil Çimendağ'la anlaştı.
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