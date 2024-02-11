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Badminton U15 Milli Takımı Ankara’da mücadele edecek

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Badminton U15 Milli Takımı Ankara’da mücadele edecek
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Badminton Federasyonu U15 Milli Takımı Ankara’ya gitti.
11-14 Şubat 2024 tarihinde Ankara’da düzenlenecek olan U15 Türkiye Şampiyonasına katılmak için Ankara'ya giden Milli Takımıda 9 sporcu ile birlikte Kafile Başkanı Aysun Balcı ve Milli Takım Antrenörü olarak Nevzad Denerel bulunuyor.
Federasyon Başkanı Fırat Deniz'in yaptığı basın açıklamasında Ankara’da dün başlayan U15 Türkiye Şampiyonasına katılan Milli Takımımızda 4 bayan 5 erkek sporcunun bulunduğunu belirterek Milli Takım kafilemize ve sporcularımıza başarılar diledi. Ayrıca kafilemizin Milli Takım forma ana sponsoru olan Modda Kozmetik Direktörü Sn Murat Tenekeci'ye ve U15 ile U19 Kafilemize sponsor olan Hasan&Halil Hamzalar Gruba teşekkür etti.
 
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