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Sakallı’ya özel davet

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Sakallı’ya özel davet
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KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı, 12 Şubat pazartesi günü gerçekleştirilecek İstanbul 2027 Avrupa Oyunları, 2036 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları adaylığının tanıtılacağı özel organizasyona davet edildi.
28. Balkan Salon Atletizm Şampiyonası için İstanbul’da bulunan Sakallı, Türkiye’den tüm spor federasyonları ve olimpiyatlarda yer alan sporcuların katılacağı etkinliğe davet aldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından yapılan gala gecesi daveti, “100. Yılda Olimpiyat Hedefine Doğru” konseptiyle Hilton Bosphorus Otel’de yer alacak.
 
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