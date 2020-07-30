Badminton şöleni yaşandı

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla Lefkoşa, Girne ve İskele’de Kulüpler Badminton Şöleni düzenlendi

Badminton Federasyonu, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla Kulüpler Badminton Şöleni düzenledi.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Badminton Şöleninin ilki Yakın Doğu Üniversitesi tarafından 22 Temmuz Çarşamba günü gerçekleştirildi. Daha sonraki etkinlik Akdeniz Spor Birliği tarafından Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonunda 25 Temmuz Cumartesi günü sabah düzenlenirken, etkinlik yine ayni günün akşamı İskele Dr. Fazıl Küçük Spor Salonunda Net Spor Kulübü tarafından yapıldı. 26 Temmuz Pazar akşamı ise Lefkoşa Güneş Spor Kulübü tarafından Lefkoşa Başaran Spor Salonunda 3 gün boyunca süren etkinlikle sona erdi.

Yapılan etkinlikleri yerinde izleyen Federasyon Başkanı Fırat Deniz, Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla omuz omuza verip bu günü kutlayabilmemiz için mücadele eden tüm şehitlerimiz, gazilerimiz, Liderlerimiz Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Raif Denktaş’a minnet duyduğumuzu belirtti.

Badminton Şenliğini düzenleyen kulüp yöneticileri, antrenörleri ve başkanlarını da bu anlamlı organizasyon için katkı koydukları için kutlayan Başkan Deniz, organizasyonlara katılan sporculara da bu bayramların onların sahip çıkmasıyla yaşatılacağını bu sebeple düzenlenen Barış ve Özgürlük Badminton Şöleninin ayrı bir önem taşıdığını söyledi.

