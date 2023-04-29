banner913
banner932
Koopspor kayıpsız ilerliyor: 103-66
Koopspor kayıpsız ilerliyor: 103-66
7 0
KKTC, TÜRKPA’da gözlemci üye oldu
KKTC, TÜRKPA’da gözlemci üye oldu
9 0
 
Esentepe beyaza büründü
Esentepe beyaza büründü
12 0
UKÜ rahat kazandı
UKÜ rahat kazandı
10 0
Havanın yarın ve pazar günü yağmurlu olması bekleniyor
Havanın yarın ve pazar günü yağmurlu olması bekleniyor
16 0
5.5 aylık bebeğin hayati tehlikesi var
5.5 aylık bebeğin hayati tehlikesi var
32 0
“Kıbrıs üzerinden güç mücadelesini görmeliyiz”
“Kıbrıs üzerinden güç mücadelesini görmeliyiz”
16 0
banner915

Avcılar ve atıcılar Gönyeli eski muhtarı Selçuk Amcaoğlu anısına yarışıyor

banner476

banner825
Avcılar ve atıcılar Gönyeli eski muhtarı Selçuk Amcaoğlu anısına yarışıyor
banner931
Gönyeli eski muhtarı Selçuk Amcaoğlu anısınadüzenlenen ve iki günde tamamlanacak olan sporting turnuvası başladı.
“Selçuk Amcaoğlu (Muhtar) 1. Anı Sporting Turnuvası” adıyla 29 Nisan Cumartesi günü (bugün) başlayan turnuvaya, 30 Nisan Pazar günü de devam edilecek. Aynı gün saat 18:30’da ödül töreni düzenlenecek.

Gönyeli Atatürk Atış Poligonu’ndabugün 09.00’da başlayan turnuvayı Avcı Fişekleri ile Gönyeli Avcılık ve Atıcılık Kulübü organize etti.
Turnuvada kadın atıcılar, veteranlar, avcılar, lisanslılar, genç avcılar, yıldız avcılar ve takımlar kategorilerinde yarışlar gerçekleştirilecek. Ayrıca en yüksek vuruş yapan kişiye “Süper Kupa” verilecek.

İlk gün yarışlarında, merhum Selçuk Amcaoğlu’nun oğlu Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ile yeğeni Gönyeli Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu da poligona çıktı, atış yaptı.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.