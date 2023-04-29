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EVKAF: Altuncuoğlu’nun kira bedelleriyle ilgili açıklamaları doğru değil

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EVKAF: Altuncuoğlu’nun kira bedelleriyle ilgili açıklamaları doğru değil
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Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf), Esnaf ve Sanatkarlar Merkez Birliği Başkanı Kemal Altuncuoğlu’nun “Evkaf'tan dükkan ve ev kiralayanların kiraları sterlin oldu” yönündeki açıklaması ile ilgili açıklama yaptı.

Evkaf’tan yapılan açıklamada, Kemal Altuncuoğlu‘nun, Evkaf'ın kira bedellerini sterline çevirdiği yönündeki açıklamasının doğruyu yansıtmadığı belirtildi.

Konuyla ilgili Evkaf’tan yapılan açıklama şu şekilde:

“Kurumun zarar görmemesi, hayır faaliyetlerine devam edebilmesi için geçmişte değerinin çok altında bir bedelle gerçekleştirilen kira kontratları, sözleşmelerin sona ermesi nedeniyle güncelleniyor. Bu güncelleme de tüm şartlar göz önünde bulundurularak rayiç bedellerin çok altında rakamlarla yapılıyor. 

Şehir merkezlerindeki dükkanlar için aylık bin TL kira ödeyenler var. Aylık 100 TL kira ödeyen işyerleri olduğu, uzun vadede de bu durumun kuruma ve kurumun hayır faaliyetlerine zarar vereceği ortadadır. Bu sebeple sözleşmesi biten kiracılara belirli oranlarda artış yapılması gayet normal bir durumdur.

Evkaf, kuruluş amaçları doğrultusunda hayır faaliyetlerini düşünen, esnafın yanında duran, yani herkesi düşünerek makul çözümler ortaya koyan bir anlayışa sahiptir”

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