BTM 1. Lig’de cezalılar ve cezaları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 26-27 Şubat 2022 tarihinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. İktisatbank BTM 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Niyazi Güvenir başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

1 Maç: Erol Adem (Gülgün Süt Düzova) Mustafa Kermeoğlu (Vadili), Zafer Atikoğlu (Doğancı)

2 Maç: Hüseyin Abuzet (Yenierenköy), Hasan Akar (Demirerler Cons. Demirhan), Arif Aslan (Türkmenköy), Emre Bayırlı (Ozanköy)





TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ

Lütfi Köksal (SFC 1461 İskele Trabzon) 2 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Emre Can Karadaş (Karaoğlanoğlu)

Hüseyin Melhem (Serdarlı)

Murat Gertik (Dikmen Gücü)

Uğur Aktaş (Dikmen Gücü)

Hasan Denizalp (Demirerler Cons. Demirhan)

Mahmut Kurtarankartal (Sadrazam Kayalar)

Malik Yakubu (Yılmazköy)

BTM KURULU KARARLARI

27/02/2022 tarihinde Dikmen Dr. Fazıl Küçük Stadında oynanan Dikmen Gücü SK – Ozanköy SK İktisatbank BTM 1.Lig Beyaz Grup müsabakasında çıkan olaylara ilişkin hakem, gözlemci raporların incelenmesinin yanında yapılan savunmalar dinlenmiş ve aşağıdaki kararlar alındı.

a) Dikmen Gücü SK’nın Asım Alkan isimli futbolcusu ile Dikmen Gücü SK’nın Şükrü Özipek rakip takım futbolcularına yönelik olarak saldırı ve darp fiilleri dolayısıyla KTFF Disiplin Talimatı’nın DT. 44/1 (A) uyarınca, her iki futbolcuya 4’er müsabakadan hak mahrumiyetine;

b) Ayrıca, müsabakanın bitiş düdüğü ile meydana gelen olaylarda, Dikmen takımın taraftarlarının sahaya girmesi ve rakip takımının futbolcularına yönelik saldırmasına neticesinde, DT 52 maddesi uyarınca Dikmen Spor Kulübüne, bu sezon saha olaylarına verilen uyarı nitelikli para cezası da göz önünde bulundurarak, da dikkate alınarak, 2 maç saha kapatma cezası verilmesine oy birliği ile karar verildi.

27/02/2022 tarihinde Dörtyol AdemNural Stadında oynanan Türkmenköy ASK – Demirerler Cons. Demirhan SK İktisatbank BTM 1.Lig Beyaz Grup müsabakasında, 1. Devre Türkmenköy ASK taraftarlarının, 2. Devrede de Demirhan taraftarlarının hakemin soyunma odasına gitmesi ve aşırı itirazlarda bulunmasına ilişkin raporlar incelenmiş olup, DT 52/2 ve DT52/4 uyarınca her iki kulübe 1.000’er TL (Bin) para cezası verilmesine oy birliği ile kararlar alındı.



