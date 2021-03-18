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Arabayı Akançay kazandı

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Arabayı Akançay kazandı
Tarihinde ilk kez Birinci Ligde mücadele etme hakkı kazanan İncirli Spor Kulübü ile BTM İkinci Lig kulübü Tuzla Spor Kulübünün ortaklaşa düzenledikleri araba piyangosunun talihlisi belli oldu.
Araba piyangosunun talihlisi Gökay Akançay oldu. Gökay Akançay, İncirli Spor Kulübü tarafından satılan 02793 numaralı biletin sahibi Gökay Akançay, ödülünü aldı. Gökay Akançay’a ödülünü İncirli Spor Kulübü başkanı Derviş Hulusioğlu verdi.
 
 
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