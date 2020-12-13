Anorthosis, İstanbul’da kazandı

Türkiye Hentbol Süper Liginde Şampiyonluk hesapları yapan Beykoz Belediyesi GSK Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu EHF Cup 3.Tur İlk Maçında Güney Kıbrıs temsilcisi Sabianco Anorthosis Famagusta Takımını Recep Şahin Köktürk Spor Salonunda konuk etti.
TRT 2’den canlı yayınlanan mücadeleninilk yarısı konuk takımın 16-13 üstünlüğünde tamamlanırken, ikinci yarıda farkı bir ara tek gole kadar indiren Boğaziçi temsilcisi son dakikalarda oyundan düşünce son bölümlere rakibinin 4 farklı üstünlük ile girmesine engele olamadı ve maçtan iyice koptu. Maçta son düdük çaldığında Anorthosis Famagusta Takımı evine 32-28'lik skor ve 4 gol averajı ile dönüş yapmayı garantiledi.
Beykoz Belediyesi GSK Hentbol Takımı, hiçte beklemediği şok bir yenilgi yaşayarak, önümüzdeki 20 Aralık Pazar günü Güney Kıbrıs'taLefkoşa’da oynanacak rövanş maçı öncesinde avantajı Sabianco Anorthosis’ekaptırdı.
Anorthosis Famagusta kulübündenmaç sonrasında yapılan açıklamada ise “Hentbol takımımızı Beykoz karşısında 32-28 ile İstanbul'da kazandığı büyük galibiyetten dolayı tebrik ederiz.” ifadeleri kullanıldı.
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