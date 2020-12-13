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Gazioğlu:KTSYD ile organizasyon mutluluk vericiydi

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Hasan Gazioğlu, KTSYD Master Turnuvası ile ilgili değerlendirme bulunurken, “KTSYD ile ortak bir organizasyona imza atmak mutluluk vericiydi.Bundan sonraki süreçte bu işbirliğinin hep devam etmesini temenni ederim.” ifadelerini kullandı

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Gazioğlu:KTSYD ile organizasyon mutluluk vericiydi
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF)başkanı Hasan Gazioğlu, Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) işbirliğinde düzenlenen KTSYD Master Kupası ile ilgili değerlendirme bulundu.
“KTSYD Master Turnuvasına katılıp mücadele eden tüm sporcularımıza çok teşekkür eder, başarılı olanları yürekten kutluyorum.
KTSYD Master Turnuvasını bu yıl ilk kez düzenlenmek ve bu güzide kurum ile ortak bir organizasyona imza atmak mutluluk vericiydi.
Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneğinin değerli başkanı Burhan Gürkanve yönetim kuruluna bu güzel işbirliği için çok teşekkür eder, bundan sonraki süreçte bu işbirliğinin hep devam etmesini temenni ederim.”
 
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