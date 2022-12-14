Almira göğsümüzü kabarttı

Zagreb'te düzenlenen Uluslararası Kış Oyunları Fitness & International Dance Open Şampiyonası'nda birinciliği Kıbrıslı Türk Almira Karayusufoğlu kazandı

Ülkemizin genç yeteneklerinden başarılı fitness sporcusu 19 Mayıs Türk Maarif Koleji 6. sınıf öğrencisi Almira Karayusufoğlu, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'te düzenlenen Uluslararası Kış Oyunları Fitness & International Dance Open Şampiyonası'nda birinci olma başarısı gösterdi.

Yılın son uluslararası şampiyonası olan bu büyük organizasyonda 32 farklı ülkeden 2820 sporcu mücadele etti...Nev Cocuk Fitness Sporcuları ön eleme-yarı final-final de basari ile mücadele ederek büyük taktir topladı.

CUMHURBAŞKANI TATAR’DAN KUTLAMA

Almira Karayusufoğlu’nun elde etmiş olduğu başarı nedeniyle Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, şahsi sosyal medya hesabından Karayusufoğlu’na kutlama mesajı gönderdi.

Mesaj şöyle:

“19 Mayıs Türk Maarif Koleji 6. sınıf öğrencisi Almira Karayusufoğlu, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'te düzenlenen Uluslararası Kış Oyunları Fitness & International Dance Open Şampiyonası'nda birinci olma başarısı göstermesi göğsümüzü kabartmıştır. Almira’yı ve ailesini elde edilen üstün başarı nedeniyle yürekten tebrik eder öğretmenlerine ve emeği geçenlere teşekkür ederim.”

