Darts 1’inci Ligi’nde heyecan artıyor

On iki takımın mücadele verdiği ligin altıncı haftasında Gönyeli Spor Kulübü, Gazimağusa Darts Birliği, Düzova, Taşkınköy ve Beyarmudu Belediyesi rakiplerini mağlup etti

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Darts Birinci Ligi’ne 13 Aralık 2022 Salı günü oynanan altıncı hafta maçlarıyla devam edildi.

On iki takımın mücadele verdiği ligin altıncı haftasında Gönyeli Spor Kulübü, Gazimağusa Darts Birliği, Düzova, Taşkınköy ve Beyarmudu Belediyesi rakiplerini mağlup etti.

Lefkoşa Darts Birliği-Yükseliş Hentbol İhtisas arasındaki maçın beraberlikle sonuçlandığı haftayı Gönyeli Spor Kulübü 16 puanla zirvede kapattı.

Darts Birinci Ligi’nin altıncı hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle: Gönyeli S.K.- KKTC Fenerbahçeliler Derneği (10-6)

Merit Alsancak Yeşilova S.K.- Gazimağusa Darts Birliği ( 3-13)

Lefkoşa Darts Birliği- Yükseliş Hentbol İhtisas S.K. ( 8-8)

Girne Av.At.S.K.- Düzova S.K. ( 7-9)

Taşkınköy S.K.- Mesarya Darts Birliği ( 14-2)

Ozanköy S.K.-Beyarmudu Belediyesi (2-14)



DARTS BİRİNCİ LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.Gönyeli S.K. 6 5 1 0 63 33 16 30

2.Gazimağusa Darts Birliği 6 5 0 1 61 35 15 26

3.Beyarmudu Beldiyesi 6 4 2 0 65 31 14 34

4.Lefkoşa Darts Birliği 6 3 2 1 56 40 11 16

5.Yükseliş Hentbol İhtisas S.K. 6 3 1 2 50 46 10 4

6.Düzova S.K. 6 3 1 2 50 46 10 4

7.Girne Av.At.ve S.K. 6 3 0 3 52 44 9 8

8.Ozanköy S.K. 6 2 2 2 43 53 8 -10

9.KKTC Fenerbahçeliler D. 6 2 0 4 40 56 6 -16

10.Taşkınköy S.K. 6 1 0 5 37 59 3 -22

11.Mesarya Darts Birliği 6 0 1 5 33 63 1 -30

12.Merit Alsancak Yeşilova 6 0 0 6 26 70 0 -44

