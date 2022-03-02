Ali Koç ve kulüp yönetim kurulu üyeleri adaya geliyor

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç’un, KKTC Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği’nin (KKTCFBİDER) davetlisi olarak 30 Mart’ta KKTC’ye geleceği duyuruldu.

Dernek Genel Sekreteri Burçin Aliusta yaptığı yazılı açıklamada, Ali Koç ve kulüp yönetim kurulunun, KKTC Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği’nin 1’inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenleyeceği baloya katılacağını bildirdi.

Adaya gelecek heyetin nezaket ziyaretleri de gerçekleştireceğini belirten Aliusta, Ali Koç’a yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra kulüp idarecilerinin de refakat edeceğini kaydetti.

Burçin Aliusta, ziyaret programının detaylarının ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacağını ifade etti.

