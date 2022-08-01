Alara bir de bronz madalya aldı

2022 Avrupa Gençler Bilardo Şampiyonasında mücadele eden Alara Ghaffari 10 top disiplinde kazandığı Gümüş madalyanın ardından başlayan 8 Top Disiplininde de Bronz madalya elde etme başarısı gösterdi

Kız Milli Sporcumuz Alara Ghaffari 2022 Avrupa Gençler Bilardo Şampiyonasında önceki gün kazandığı Gümüş madalyanın ardından başlayan 8 Top Disiplininde de Bronz madalyanın sahibi oldu. Şampiyonada 8 Top disiplinine kötü başlayan Alara Ghaffari ilk turdan Alman rakibi Edith Sirch’e 3-5 mağlup oldu. Ardından Hırvatistan’dan Tina Gulic’i 5-2 ve Hollanda’dan Megan Rademakers’i 5-1 geçerek adını Çeyrek Finale yazdırdı. Çeyrek Finalde Avusturya’dan Lena Primus ile madalya maçına çıkan Alara Ghaffari, karşılaşmayı zorlanmadan5-2 kazanarak Yarı Finale yükseldi.

Dün saat 16:00 da gerçekleşen Yarı Final karşılaşmasında önceki gün Final oynayarak kaybettiği Polonyalı tecrübeli oyuncu Dominika Pawelczyk karşısında özellikle ilk setlerde yaptığı birkaç hata ile tutunamadı ve karşılaşmayı 1-5 kaybetti. Böylelikle 3 gün önce elde ettiği 10 Top Avrupa İkinciliğinin ardından katıldığı ikinci disiplin olan 8 Top Disiplininde de Bronz madalya kazanan Alara Ghaffari’nin madalyasını dün akşam geç saatlerde gerçekleşmesi planlanan Ödül Töreninde alması bekleniyordu.

GENÇLERİMİZ TÜRKİYE’Yİ 2-0 VE SLOVENYA’YI 2-1 YENMEYİ BAŞARDI

Genç Milli Takımımız Takımsal karşılaşmalarından ilkini önceki gün Türkiye ile yapmış ve karşılaşmayı 3-0 kazanmıştı. Ardından Ukrayna Genç Milli Takımı’na 0-2 kaybeden Genç Milli Takımımız dün saat 18:00 de Slovenya karşılaştı. Slovenya Genç Milli Takımı’nı 2-1 yenerek Çeyrek Finale yükselen Genç Milli Takımımızda Efe Özkutaylı, Ali Boztuna ve Mehmet A. Öngören yer alıyor. Çeyrek Final karşılaşması için Almanya ile eşleşen Genç Millilerimiz bu gün saat 17:00 de Almanya Genç Milli Takımı ile Yarı Finale kalmak için oynayacak.



