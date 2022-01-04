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Akterzi trap yarışmasında birinci oldu

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Akterzi trap yarışmasında birinci oldu
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Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren “Mağusa Bölgesi Atıcılık Kulübü” sporcusu Kıbrıslı Türk Nihat Akterzi’nin, bu yılki Trap yarışlarının şampiyonu olduğu bildirildi.
Haravgi gazetesi, Akterzi’nin 7 müsabakadan ikisini kazanarak şampiyon olduğunu yazdı.
 
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