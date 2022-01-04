Akterzi trap yarışmasında birinci oldu

Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren “Mağusa Bölgesi Atıcılık Kulübü” sporcusu Kıbrıslı Türk Nihat Akterzi’nin, bu yılki Trap yarışlarının şampiyonu olduğu bildirildi.

Haravgi gazetesi, Akterzi’nin 7 müsabakadan ikisini kazanarak şampiyon olduğunu yazdı.

