İktisatbank BTM 1.Lig 4. Hafta programı açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank BTM 1.Lig'de 4.hafta programı belli oldu.

Program şöyle;

İktisatbank BTM 1.Lig Kırmızı Grup

8 Ocak 2022 – Cumartesi

14.00 Vadili 14 Ağustos Stadı’nda Vadili-Türkmenköy

14.00 Serdarlı 14 Ağustos Stadı’nda Serdarlı-Gülgün Süt Düzova

14.00 Değirmenlik Stadı’nda Demirerler Cons.Demirhan-Yenierenköy

9 Ocak 2022 – Pazar

14.00 Mehmetçik Stadı’nda Mehmetçik-Geçitkale

14.00 Akova Eray Vudalı Stadı’nda Akova Vuda-SFC 1461 İskele Trabzon

İktisatbank BTM 1.Lig Beyaz Grup

8 Ocak 2022 – Cumartesi

14.00 Beylerbeyi Dr. Ali Özsoy Stadı’nda Tatlısu-Sadrazam Kayalar

14.00 Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı’nda Yılmazköy-Ozanköy

9 Ocak 2022 – Pazar

14.00 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı’nda Lapta-Dikmen Gücü

14.00 Ortaköy İrsen Küçük Stadı’nda Tüfekçi Ortaköy-Karaoğlanoğlu

14.00 Denizli Bilal İyigün Stadı’nda Denizli-Doğancı

