İktisatbank BTM 1.Lig 4. Hafta programı açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank BTM 1.Lig'de 4.hafta programı belli oldu.
Program şöyle;
İktisatbank BTM 1.Lig Kırmızı Grup
8 Ocak 2022 – Cumartesi
14.00 Vadili 14 Ağustos Stadı’nda Vadili-Türkmenköy
14.00 Serdarlı 14 Ağustos Stadı’nda Serdarlı-Gülgün Süt Düzova
14.00 Değirmenlik Stadı’nda Demirerler Cons.Demirhan-Yenierenköy
9 Ocak 2022 – Pazar
14.00 Mehmetçik Stadı’nda Mehmetçik-Geçitkale
14.00 Akova Eray Vudalı Stadı’nda Akova Vuda-SFC 1461 İskele Trabzon
İktisatbank BTM 1.Lig Beyaz Grup
8 Ocak 2022 – Cumartesi
14.00 Beylerbeyi Dr. Ali Özsoy Stadı’nda Tatlısu-Sadrazam Kayalar
14.00 Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı’nda Yılmazköy-Ozanköy
9 Ocak 2022 – Pazar
14.00 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı’nda Lapta-Dikmen Gücü
14.00 Ortaköy İrsen Küçük Stadı’nda Tüfekçi Ortaköy-Karaoğlanoğlu
14.00 Denizli Bilal İyigün Stadı’nda Denizli-Doğancı
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