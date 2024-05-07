Ahmet Pehlivan’ın kupaları Lefkoşa’nın

Üç kulüpten toplam 52 güreşçi mücadele ettiği Ahmet Pehlivan Yıldızlar A ve B Grekoromen Güreş Müsabakalarında Lefkoşa Güreş İhtisas Kulübü birincilik kupasının sahibi oldu

Ahmet Pehlivan Yıldızlar A ve B Grekoromen Güreş Müsabakalarında Lefkoşa Güreş İhtisas Kulübü birincilik kupası kazandı.

Rifat Şener Güreş Salonu’nda 5 Mayıs 2024 Pazar günü yapılan müsabakalarda 3 kulüpten toplam 52 güreşçi mücadele etti.

Birincilik kupası ve dereceye giren güreşçilere madalyalar, KKTC Güreş Federasyonu Başkanı Kemal Bayraktar tarafından verildi.

Müsabakaları izleyen KKTC Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Dursun Koç, güreşin sorunları ve daha ileri götürülebilmesi için nelerin yapılabileceği konusunda Kemal Bayraktar’dan bilgi alarak destek sözü verdi.

TAKIM KLASMANI

YILDIZLAR A: 1.Lefkoşa Güreş İhtisas Kulübü (210 puan), 2.Lapta Türk Birliği (147 puan), 3.Büyükkonk İsmet Atlı Spor Kulübü (117 puan).

YILDIZLAR B: 1.Lefkoşa Güreş İhtisas Kulübü (225 puan), 2.Lapta Türk Birliği (112 puan), 3.Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü (80 puan).

