23 Nisan Şenlikleri U13 Open KKTC Badminton Turnuvası yapılacak

Badminton Federasyonu, 23 Nisan Çocuk Bayramı’na yönelik turnuva düzenliyor.

23 Nisan Şenlikleri U13 Open KKTC Badminton Turnuvası adıyla yapılacak olan organizasyon, 17 Nisan 2022 Pazar günü Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Federasyondan yapılan açıklamada yarışmaya 2010 doğumlu ve daha küçük doğumlu sporcuların katılabileceği, her sporcunun en fazla iki kategoride yarışabileceği ve turnuvaya kayıtların en geç 14 Nisan 2022 tarihi saat 19.00'a kadar yapılması gerektiği belirtildi. Kayıtların KKTC Badminton Federasyonunun sosyal medya hesabından yapılabileceği, ayrıca daha detaylı bilgiyi www.kktcbadminton.com adresinden temin edilebileceği de duyuruldu.

