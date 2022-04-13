Doğan’da tesisleşme çalışmaları hız kazandı

Doğan Türk Birliği, sportif başarıdan ayrı olarak kulübün geleceğine yönelik attığı tesisleşme adımlarında ilerlemeye devam ediyor. Sarı lacivertlilerin bir süre önce Girne, Rauf Denktaş Poligonu yanında başlattığı antrenman tesisi çalışmaları netice vermeye başladı

Ülkemizde tesisleşme konusunda en önde gelen kulüplerden olan Doğan Türk Birliği'nde çalışmalar hız kazandı.

Kulüp binasının yapımı devam ederken en büyük eksikliklerden biri olan antrenman tesislerinin hayata geçirilmesi için ise kulüp yönetimince düğmeye basıldı.

Uzun süren arazi konusundaki pürüzlerin giderilmesiyle yapımına başlanan antrenman sahalarında toprak serilme ve drenaj işlemleri tamamlanarak Mayıs ayı başında çim ekimine geçileceği duyuruldu.

Doğan Türk Birliği Kulübü'nün bütçe olanakları ile örnek bir girişimle yapılan iki antrenman sahasına merhum Turgut Esendağlı ve Şinasi Konuloğlu'nun isimleri verilerek büyük hizmetlerde bulunan iki isme vefa örneği sergilenecek.

Bunun yanında futbolcuların kullanacağı çok amaçlı sosyal tesisteki toplantı odasına da merhum Cengiz Eminoğlu'nun ismi verilecek.

