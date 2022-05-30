20. Üniversite Spor Oyunları’na DAÜ damgası

Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen 20. Üniversite Spor Oyunları’nda, kadınlarda 10, erkeklerde ise 13 şampiyonluk elde eden DAÜ, oyunlara adeta damga vurdu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Spor İşleri Müdürlüğü’ne bağlı DAÜ kadın ve erkek takımları, Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu (KKÜSF) tarafından düzenlenen 20. Üniversite Spor Oyunları’nda, kadınlarda 10, erkeklerde ise 13 şampiyonluk elde etti. Kadınlarda 17, erkeklerde ise 21 farklı spor branşında düzenlenen oyunlarda, DAÜ kadın takımları; 3x3 Basketbol, Basketbol, Bisiklet, Futbol, Futsal, Okçuluk, Plaj Voleybolu, Satranç, Voleybol ve Yüzme branşlarında şampiyonluğu elde ederken, DAÜ erkek takımları; Atletizm, Bilardo, Bisiklet, Dart, Futbol, Futsal, Güreş, Hentbol, Okçuluk, Plaj Voleybolu, Satranç, Tenis ve Voleybol branşlarında şampiyon oldu.

23 DAÜ ŞAMPİYONLUĞU

DAÜ’nün kadın ve erkeklerde elde ettiği toplam 23 şampiyonluğun ardından 20. Üniversite Spor Oyunları sona erdi. Başarılı takımlara ödülleri 31 Mayıs 2022 Salı günü, saat 19:00’da, KKÜSF tarafından Lefkoşa Paradise Park’ta gerçekleştirilecek olan ödül töreni ile takdim edilecek. KKÜSF tarafından yapılan açıklamada, 20. Spor Oyunları Ödül Töreni’nde federasyona kayıtlı tüm üniversitelerin yıl içerisinde kazandıkları kupa ve madalyalarla podyuma çıkacağı ve organizasyonda çok sayıda davetlinin yer alacağı bildirildi.

