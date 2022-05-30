ARUCAD ANKA Türkiye 2. Ligi’nde 4’üncü oldu

ARUCAD ANKA, erkek masa tenisi takımı Türkiye 2. Liginde dördüncü oldu.

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) 2020 yılında imzaladığı anlaşma ile Anka Spor Derneği’ne isim sponsoru olmuştu. Takım, 2021-2022 sezonunda “ARUCAD Anka” adıyla KKTC ve Türkiye Masa Tenisi Liglerinde mücadele ediyordu. ARUCAD ANKA erkek masa tenisi takımı, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu (TMTF) 2. Liginde dördüncü oldu.

ARUCAD ANKA Başkanı Ahmet Aknar yaptığı açıklamada Türkiye Masa Tenisi Federasyonu (TMTF) 2. Liginin ilk etabında oynanan maçlar sonucu ilk 8’e girerek play-off hakkı elde ettiklerini aktardı. ARUCAD ANKA, kurallar gereği ilk iki etapta kendi aralarında oynadıkları maç puanlarının play-off maçlarına taşınmasından sonra 20-22 Mayıs 2022 tarihlerinde Bursa’da gerçekleşen play-off maçlarında namağlup olup 7’de 7 galibiyet alarak 2. Ligin 4’üncülük kupasını kazandı. Başkan Aknar, “2. Ligin 4’üncülük kupasını Kuzey Kıbrıs’a kazandırdık. Bize güvenip destek olan ARUCAD’ın yöneticilerine ve sporcu velilerimize teşekkürlerimi sunarım” dedi.

ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, “2 yıldır isim sponsor olduğumuz ARUCAD ANKA’nın Türkiye Masa Tenisi Federasyonu 2. Liginde aldığı başarıdan dolayı çok mutlu olduk. Emekleri ve inançları sonucunda 4’üncülük kupasını Kuzey Kıbrıs’a kazandırdılar. ARUCAD Ailesi olarak ARUCAD ANKA Başkanına, kulüp yöneticilerine ve tüm sporcularımıza hem bu başarı için hem de sürekli bizlere şampiyonluk getirdikleri için teşekkür ediyor ve devamının gelmesini diliyoruz” ifadelerini kullandı.

