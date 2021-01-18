banner583
banner590
Efsane Celica yollarımızda
Efsane Celica yollarımızda
19 0
Yarısı erkek yarısı dişi kuş keşfedildi
Yarısı erkek yarısı dişi kuş keşfedildi
21 0
 
Dr. Fazıl Küçük anısına yarıştılar
Dr. Fazıl Küçük anısına yarıştılar
14 0
Renault 5, elektriğin gücü ile geri döndü
Renault 5, elektriğin gücü ile geri döndü
33 0
Vatandaşlar, Avrupa veya ABD aşılarına güveniyor
Vatandaşlar, Avrupa veya ABD aşılarına güveniyor
25 0
Vatandaş kırmızı et yiyemez oldu
Vatandaş kırmızı et yiyemez oldu
73 0
En karanlık ve umutsuz günlerde o vardı
En karanlık ve umutsuz günlerde o vardı
114 0
banner529
banner570

"Yanlış yapanlara göz yummamız söz konusu olmaz"

banner476

"Yanlış yapanlara göz yummamız söz konusu olmaz"
banner601
Başbakan Ersan Saner, “ Türkiye’nin ilk etapta sağlık çalışanları ile 65 yaş üzerindeki vatandaşların aşılanması için gönderdiği 20 bin dozun konulan kriterlere uymayan bazı kişilere yapılmasına asla izin verilmeyeceğini” belirtti.
Başbakan Saner , “ aşı için torpil “ başlığı ile medyada yer alan haberler üzerine bir açıklama yaptı.
Saner, açıklamasında şunları kaydetti: “ Türkiye ilk etapta sağlık çalışanlarımız ile 65 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın aşılanması için ülkemize 20 bin doz aşı göndermiştir. Medyada yer alan ‘aşı için torpil’ başlıklı haberler üzerine tüm ilgili makamlara asla kimseye iltimas yapılmaması için gereken direktifleri vermiş bulunuyorum. Halkımız rahat olsun; Yanlış yapanlara göz yummamız söz konusu olmaz. Aşılama olayının en sağlıklı şekilde sürdürülmesi ve sonuçlanması için ne gerekirse yapılacaktır.”
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.