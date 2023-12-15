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Üstel: “Üreticimize ve üretimin artırılmasına katkılarımız sürecek"

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Bugün sanayicilerin üretimden vazgeçmemesi ve daha çok üretim yapabilmesi adına hükümet olarak gereken çalışmaları sürdürdüklerine vurgu yapan Başbakan Üstel, “2024 yılı içerisinde üreticimize verdiğimiz desteği artırarak, devam ettireceğiz. 2024 yılı bütçesi içerisinde de üretime ne kadar önem ve destek verdiğimizi görebilirsiniz” dedi

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Üstel: “Üreticimize ve üretimin artırılmasına katkılarımız sürecek"
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Başbakan Ünal Üstel, üreticiye ve üretimin artırılmasına katkılarının süreceğini belirtti.
Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre Başbakan Üstel, 12-18 Aralık Yerli Üretim Haftası nedeniyle Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Ali Kamacıoğlu ve Yönetim Kurulu üyelerini Cumhuriyet Meclisi Şeref Salonu’nda kabul etti.
-Üstel
Başbakan Üstel kabulde yaptığı konuşmada, ülke üretimine önemli katkıları bulunan Kıbrıs Türk Sanayi Odası Yönetim Kurulunu kabul etmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Kıbrıs Türk toplumunun üretimin değerini iyi bildiğini vurgulayan Üstel, “Kıbrıs Türk halkı, üretimdeki ısrarlı tutumu ile yok olmaktan kurtulmuştur. Çünkü üretmeyen toplumlar, yok olmaya mahkumdur” dedi.
Kıbrıs Türk toplumunun 1974 öncesine kadar baskı ve zulüm görse de üretimden asla kopmadığının altını çizen Üstel, “Kooperatifçiliği gündeme getirip, elde ettiği gelirle ayakta durmayı başarmıştır. Sanayicimiz de tarihten ders çıkararak üretimin ne kadar önemli olduğunu çok iyi anlamıştır. Hükümet olarak bizler de bu bilinçle sanayicimize, üreticimize, turizmcimize elimizden gelen katkıyı verdik, vermeye de devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
Bugün sanayicilerin üretimden vazgeçmemesi ve daha çok üretim yapabilmesi adına hükümet olarak gereken çalışmaları sürdürdüklerine vurgu yapan Başbakan Üstel, “2024 yılı içerisinde üreticimize verdiğimiz desteği artırarak, devam ettireceğiz. 2024 yılı bütçesi içerisinde de üretime ne kadar önem ve destek verdiğimizi görebilirsiniz” dedi.
Yaşanan pandemi sürecinin ardından üreticinin önemini hükümet olarak bir kez daha anladıklarını ifade eden Başbakan Üstel, “Bu yüzden yaşadığımız süreçlerin bir kez daha yaşanmaması adına üretimin daha çok artırılması için ve artırılırken de daha kaliteli ürünlerin hem iç piyasada hem de ihracata dönük üretilebilmesi adına çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.
-Kamacıoğlu
Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu da, bu yıl Yerli Üretim Haftası nedeniyle birçok yere ziyaret gerçekleştirerek, farkındalığı artırmak ve bu haftanın önemini anlatmak istediklerini dile getirdi.
Kamacıoğlu, “Bu vesile ile hükümetimizin geçtiğimiz dönemde sanayiciye ciddi katkısı olduğunu belirtmek isterim. Üretime ve bizlere verdiğiniz destek çok önemlidir ve bu desteğin devamını bekliyoruz” dedi.
 
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