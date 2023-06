Başbakan Üstel, “Koyduğumuz hedefleri en kısa zamanda bitireceğiz. Hiç kimsenin endişesi ve tasası olmasın. Halkımızın ve ülkemizin ihtiyacı ne ise onu yapmaya devam edeceğiz” dedi

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanan “İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması” ile ülkenin sağlık, eğitim ve altyapı eksiklerinin tamamalanacağını söyledi.

Başbakan Üstel, protokolün, ülkenin ve halkın ihtiyaçları doğrultusunda imzalandığını belirterek, “Hedeflerimizi en kısa zamanda bitireceğiz. Hiç kimsenin endişesi ve tasası olmasın. Halkımızın ülkemizin ihtiyacı ne ise onu yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, BRT ‘de yayınlanan “Manşet+” programının konuğu oldu.

Programda, Bakanlar Kurulu'nun döviz artışından kaynaklanan olumsuzlukları gidermeye yönelik aldığı tedbirler paketi ve seçim sürecini değerlendiren Başbakan Üstel, Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan protokollerin , her sene imzalanan alışılmış protokollerden olduğunu kaydetti.

İmzalanan protokoller çerçevesinde ülkenin ihtiyacı projelerin yapılmasının sağlandığını ifade eden Üstel, dövizdeki dalgalanmayla birlikte, göreve geldikten sonra yeni bir protokol daha imzalandığını belirtti. Üstel, böylelikle 2022-2023’te halkın daha da fazla zorlanmasının önlendiğini kaydetti.

“31 Mart’ta yeni protokolün hazırlandığını ama Mayıs ayında, Türkiye’deki seçim sonrasında imzalandığını” söyleyen Başbakan Üstel, Mayıs ayından sonra da resmen yürürlüğe girdiğini anlattı.

Başbakan Üstel, Türkiye’de yaşanan deprem felaketinden sonra KKTC’de de depreme karşı hazırlıklı olunması açısından gereken önlemlerin alınmaya başladığını kaydetti. Yaşanan depremde “Şampiyon Melekleri” yitirdiklerini ve anılarını yaşatmak için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayan Üstel, 25 tane yeni okulu protokolle birlikte hayata geçireceklerini belirtti.

Okullardan sonra hastanelerin de proje dahilinde taratıldığını, güçlendirilmesi gerekenlerin ve yeni hastanelerin hayata geçirilmesinin de imzalanan protokolün içeriğinde yeraldığını kaydeden Üstel, Lefkoşa, Güzelyurt ve Girne’de yapılacak yeni hastanelerin bu protokolle tamamlanacağını söyledi.

Başbakan Üstel, Karpaz bölgesindeki sağlık ocaklarına, Pamuklu'da yapılacak yeni ocakla bir yenisinin ekleneceğini vurguladı.

Üstel, protokolün, ülkenin ve halkın ihtiyaçları doğrultusunda mzalandığını belirterek, bu çalışmanın asla seçime yönelik olmadığını, bu protokolün seçim kararının alınmasından önce hazırlandığını kaydetti. Başbakan Üstel, “Koyduğumuz hedefleri en kısa zamanda bitireceğiz. Hiç kimsenin endişesi ve tasası olmasın. Halkımızın ve ülkemizin ihtiyacı ne ise onu yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Üstel, hükümet kurulduğunda belediyeler ve elektrik sorunu gibi sorunlar olduğunu ancak bugün yapılan reformla belediyelerde ve Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle elektrikte sorun kalmadığını belirtti.

Başbakan Ünal Üstel, adanın tümünü ilgilendiren bir imar planının yapılması gereğine de işaret ederek, bu planların bir yasa olarak kalıcı hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Üstel, protokolle, kırsal kesim arsalarının alt yapısının tamamlanmasının da sağlanacağını kaydetti.

Türkiye ile imzalanan mali iktisadi işbirliği protokolünde ülkenin tüm eksiklerinin tamamalanması adına maddeler olduğunu söyleyen Başbakan Üstel, “Tüm eksikler bir bir tamamlanacak” dedi.

Başbakan Üstel, ülke yollarını, halka çile çektirmekten çıkaracaklarını ve yeni düzenlemelerle trafiğin rahatlatılacağını belirtti. Üstel, bunların mali iktisadi işbirliği projesinde yeraldığını ve Temmuz ayında tüm bu yeniliklerin açıklanacağını kaydetti.

Bakanlıkların bir yerleşke içerisinde olması için de adımlar attıklarını ve yeri bulduklarını ifade eden Üstel, “3 sene içerisinde Türkiye ile imzalanacak yeni protokollere bunları da koyacağız” dedi.

Başbakan Üstel, döviz kredisi taksitlerini ödemede zorluk yaşayan vatandaşların kredilerinin vadelerinin uzatılması, taksitlerin yeniden yapılandırılması, bazı temel tüketim malları ile hizmet gruplarında KDV sıfırlanması ve bazı ücretlerle harçlarda döviz kuru sabitlenmesiyle döviz üzerinden kira ödeyen vatandaşlara yüzde 3’lük katkı yapmak için düzenlemeye gittiklerini kaydetti.

Üstel, yasal düzenlemeyle oluşturulan bir komitenin, marketleri denetleneceğini ve fahiş fiyatların önüne geçileceğini belirtti.

Devletten maaş alan her kesime hayat pahalılığını yansıttıklarını ve buna devam edeceklerini kaydeden Başbakan Üstel, özel sektörde çalışanlar için de prim desteğinin artarak devam edeceğini kaydetti.

Başbakan Üstel, önümüzdeki günlerde yeni ekonomik tedbirlerin de açıklanacağını söyleyerek, vatandaşı ve ülkeyi rahatlatmak adına her adımı atacaklarını vurguladı.

Başbakan Üstel, “Elektrikte yaşanan sorunlara kesin çözüm getirilmesi adına Anavatan Türkiye’den KKTC’ye kablo ile elektrik gelecek ve enterkonektte sisteme geçilerek, güneş enerjisi sistemleri daha da yaygınlaşacak. 20 Temmuz’da yeni havalimanımız açılacak, yeni uçaklar gelecek, bilet fiyatları düşecek” ifadelerini kullandı.

Başbakan Üstel, önümüzde günlerde Kurban Bayramı olduğunu ve herkesin kendisine “ödeme yapılıp yapılmayacağını” sorduğunu kaydederek, taşımacıların alacaklarının, öğrenci burslarının ve kamuda çalışan tüm işçilerin bayramlıklarının ve ek mesailerinin haftaya ödeneceğini vurguladı.

Başbakan Üstel, “Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılıp çıkarılamayacağı” konusunu da haftaya Bakanlar Kurulu’nda konuşacaklarını söyledi.